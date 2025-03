Evren reaparece en la vida de Bahar tras un mes separados: esta noche, en Renacer

Después de semanas sin saber nada el uno del otro, Evren se presenta en la mansión de Bahar con la intención de hablar con ella. Sin embargo, al llegar a la puerta, duda y se echa atrás.

Por suerte, Bahar lo ve desde la ventana y sale a preguntarle qué hace allí. Él, muy afectado por todo lo que ha pasado entre ellos, le confiesa que solo quiere hablar y darle su versión: "No me fui del hospital por las acusaciones contra mí, sino porque me acusaste tú. Me volví loco cuando no te vi durante semanas, solo quería verte".

Bahar se queda en silencio, sin saber qué responder. Por su parte, el cirujano insiste en que él no es alguien que busque venganza, pero ella sigue llena de dudas. "Confiaba en ti a ciegas, pero ahora no sé qué es realidad y qué es ficción", le dice llorando.

Sin poder soportar más la situación, Bahar vuelve a casa, dejando a Evren destrozado y llorando. ¿Será este el final definitivo para ellos? ¿Habrá una segunda oportunidad? Esta noche, todo puede pasar en Renacer.