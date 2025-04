Bahar se enfrenta a Timur tras sus celos por Evren: “Yo también merezco ser amada”

La fiesta de compromiso entre Uras y Seren ha terminado, pero las emociones no han hecho más que empezar. Al marcharse, Timur ha seguido a Bahar hasta la calle, incapaz de contener los celos que lo carcomen por dentro.

Sabe que Bahar tiene una cita con Evren y no ha podido evitar enfrentarse a ella. “¿De verdad crees que ese hombre te quiere?”, le ha soltado sin filtros.

Bahar, cansada de sus comentarios y reproches, le ha dejado claro que oculta su relación con Evren para protegerse, porque Timur siempre encuentra la forma de manipular la situación.

Pero él ha ido más allá… y ha dicho lo más doloroso que podía imaginar: “A Evren le da vergüenza estar con alguien como tú. Una señora que tiene hijos y nietos… ¿por qué iba a elegirte a ti?”.

Lejos de romperse, Bahar ha respondido con dignidad. Le ha dicho que ella es una mujer que merece ser amada, que no necesita justificarse ante nadie. Entonces, Timur, dolido y desesperado, ha confesado que la ama. Pero ya es tarde. Para Bahar, esas palabras ya no valen nada. Ha soportado demasiado, ha perdonado demasiado… y ya no lo quiere.