Las fotos del capítulo 6 de Pulseras Rojas

Toni, Lleó e Ignasi obtienen un permiso para poder salir a disfrutar del Sol, un lugar tranquilo para poder pasar la tarde de domingo pero, no son los únicos que quieren a jugar en aquel sitio. Lleó conoce a quien acabará siendo su gran enemigo y, Jordi descubre y potencia un pequeño don que no conocía gracias a la ayuda de la madre de Ignasi. Cristina conoce a su nueva compañera de habitación, Olga, pero no está muy contenta con la noticia.