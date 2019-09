'Perdida', la nueva serie original de Atresmedia Televisión, ha concluido su rodaje tras 6 meses de grabaciones que se han desarrollado, principalmente, en Colombia.

'Perdida' está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO). El rodaje de la serie se ha llevado a cabo íntegramente en exteriores e interiores naturales, contando con más de 120 localizaciones diferentes. Las grabaciones arrancaron el pasado mes de abril en Valencia, otro de los puntos clave de esta historia.

La nueva ficción del sello Series Atresmedia se emitirá en el prime time de Antena 3. Y en ATRESplayer PREMIUM. Se trata de un thriller emocional que narra el viaje de unos padres que harán lo indecible para descubrir lo que ha pasado con su hija. Una trama que se desarrollará entre España y Colombia.

Ha sido creada por Natxo López, a partir de la idea original de Ruth García y David Oliva. Sonia Martínez y Alberto Carullo son los productores ejecutivos de ‘Perdida’, mientras que Juanma Manzanares y Natxo López ejercen como coproductores ejecutivos.

La serie está dirigida por Iñaki Peñafiel, David Ulloa y Rafa Montesinos, y ha contado en el desarrollo de guiones con el propio Natxo López, Almudena Ocaña, Aurora Graciá, Carlos de Pando y Mikel Barón.

Daniel Grao es el protagonista principal de la historia junto con Adriana Paz, Ana María Orozco, Carolina Lapausa, Fernando Solorzano, Melani Olivares y Verónica Velásques, que encabezan un reparto que superará el centenar de actores, procedentes de España, Colombia, México o Cuba como Jon Arias, Luis Miguel Hurtado, Juan Carlos Messier, Pedro Suárez, María del Rosario Barreto, David Trejos o Mario Bolaños, entre otros.

Una ficción española de ámbito internacional cuyos capítulos tendrán una duración de 50 minutos, tal y como ocurre en todas las nuevas producciones del sello Series Atresmedia.

La serie ha acumulado 23 semanas de grabaciones entre España y Colombia; con un total de 1.600 horas de trabajo.

Entre personajes de reparto y capitulares, la serie ha contado con más de un centenar de actores de diferentes nacionalidades y procedencias (España, Cuba, México, Colombia…).

Por la producción han pasado un total de 3.630 figurantes, de los cuales, más de 3.100 participaron en las grabaciones en territorio colombiano. Por el rodaje de ‘Perdida’ han pasado más de 300 profesionales por los diferentes departamentos.

Para la recreación de La Brecha, la cárcel en la que sucede la trama colombiana se ha necesitado más de 1.200 metros cuadrados para su construcción. En el rodaje de escenas de tiroteos se ha precisado más de 3.200 balas de fogueo.

Tras concluir sus grabaciones, los productores ejecutivos de la serie, Sonia Martínez y Alberto Carullo, y su protagonista, Daniel Grao, han afirmado:

Sonia Martínez - Directora de Ficción de Atresmedia

Sonia Martínez: "Nos gusta ir más allá de lo convencional y ofrecer al espectador propuestas muy diferentes y con personalidad"

“Es una serie muy especial que se ha rodado casi en su totalidad fuera de España y que va a tener como escenario principal Bogotá y el paisaje colombiano. Una de las características de la ficción de Atresmedia es que nos gusta ir más allá de lo convencional y ofrecer al espectador propuestas muy diferentes y con personalidad. ‘Perdida’ va a impactar por su potencia visual y por tratarse de una historia con mucha fuerza, con un padre dispuesto a todo por saber qué ha sido de su hija. No es fácil llevar a cabo una producción de estas características, por lo que felicito a todo el equipo por el nivel conseguido”

Alberto Carullo - Director General de Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO)

“‘Perdida’ ha sido una experiencia única y extraordinaria que nos ha llevado durante 6 meses a rodar entre Valencia y Bogotá. Ha sido un reto apasionante producir esta historia porque además de llevarse a cabo íntegramente en escenarios naturales y en países diferentes, ha permitido sumar el talento de unos intérpretes y unos profesionales que pertenecen a lugares muy distintos. El resultado ha sido enriquecedor y creemos que será un diferencial, en un momento que para el espectador las series de ficción han alcanzado un valor muy alto.”

Daniel Grao - Protagonista de la serie

Daniel Grao: "El guión me pareció mágico"

“‘Perdida’ ha sido muy especial para mí. Nunca me parecen casualidad los personajes que me llegan. Al empezar a leer el guion y ver todo lo que le pasa, desde su detención al mundo dentro de la cárcel, me pareció mágico, porque de alguna forma la vida una vez más me daba, mediante mi trabajo, la oportunidad de sanar algo mío, algo vital. Esto convierte la serie en un proyecto muy especial”.

El protagonista de la serie ha comentado también que “rodar fuera de casa durante tantos meses ha sido una experiencia añadida. Ayuda a meterte en este personaje, y ayuda también a integrarse en esta familia que formamos todo el equipo al estar todos fuera de casa […] También te da la oportunidad de conocer otras culturas, otro país, otra forma de funcionar. Ha sido muy interesante ver cómo nos adaptábamos, una forma y la otra. Me encanta y me parece muy atractivo para la serie que esto ocurra. Para el espectador español, va a ser exótico, diferente”.

Así es ‘Perdida’

Bogotá, Colombia. Antonio, un hombre español, traga bolas de cocaína en una habitación de hotel. Parece estar nervioso. Al terminar, se dirige al aeropuerto, callado, reservado. Allí es detenido.

13 años antes. Valencia, España. Antonio se dispone a comer en un chiringuito de playa junto a su mujer Inma y su familia. Su hija Soledad, de cinco años, juega en la arena. La madre avisa a la niña, pero la pequeña no responde… Todos acuden a buscarla, no hay ni rastro. Es como si se la hubiera tragado el mar…

‘Perdida’ narra en una doble línea temporal el viaje de unos padres que harán lo indecible para descubrir lo que ha pasado con su hija. Una trama que se desarrollará entre España y Colombia y donde un padre tomará la difícil decisión de adentrarse en lo más oscuro, en una cárcel colombiana, para averiguar el paradero de su hija.