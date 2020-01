Inma: "Vamos a buscar juntos a Soledad y esta vez no me voy a rendir"

"Espero que no me odies, nunca te pedí perdón y te debo una disculpa", así es como Inma decide contactar con Antonio y saber dónde se encuentra para poder ayudarlo. Ella sabe que está buscando a Soledad de nuevo tras 13 años desaparecida y ahora, su exmarido no da señales de vida y por esa razón, recurre a un vídeo a través del correo electrónico.

