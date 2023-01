El poder y el lujo corrompen a las personas en ‘Pecado original’

Más de 200 millones de personas en todo el mundo han disfrutado ya de la capturadora trama de ‘Pecado original’. La ficción turca está a punto de aterrizar en Antena 3 con la intención de atrapar a los espectadores desde el primer minuto.

Gracias a los giros inesperados de su trama y a su prestigioso elenco, la serie ha sido vendida a más de 70 países. Secretos, traiciones, amores y desamores protagonizarán gran parte de las historias que se irán formando entre los personajes de la novela.

‘Pecado original’ cuenta la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas con personalidades muy diferentes que solo se tienen la una a la otra. Sus vidas cambiarán por completo con la aparición de Ender en su camino, una poderosa mujer que propondrá a Yildiz seducir a su marido a cambio de una tentadora recompensa.

El lujo y la clase humilde convivirán en un mismo entorno en el que los personajes experimentarán situaciones límites que les harán sacar el lado más desconocido de cada uno de ellos. ¿Serán fieles a sus valores o se dejarán llevar por la tentación?

La importancia de la familia

A pesar de que las protagonistas de esta historia, Yildiz y Zeynep, tienen objetivos muy diferentes en la vida, ambas comparten el amor que sienten la una por la otra. Por mucho que entre ellas discutan, son conscientes de que son el mayor apoyo que tienen en sus vidas y que la familia siempre está por encima… ¿De todo? A falta de sus padres, ellas saben que deben cuidarse la una a la otra.

Por otro lado, veremos como el dinero, no dará siempre la felicidad, ya que la familia Argun, a pesar de ser multimillonaria, en la intimidad de su casa no es oro todo lo que reluce. Ender y su marido son infinitamente infelices, y, todo el cariño que se profesan de cara al público, no es ni mucho menos, la realidad de su matrimonio y la vida con sus hijos.

No te pierdas la evolución de esta increíble historia en ‘Pecado original’, muy pronto en Antena 3. Mientras tanto, sigue disfrutando de otros éxitos turcos en Atresplayer.