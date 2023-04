Sarp Can Köroğlu es Kemal

Kemal es un joven de Bursa que se ha trasladado a Estambul para reencontrarse con su exmujer: Yildiz. Su matrimonio no acabó muy bien, ya que sólo duró... ¡Un día! La joven Yilmaz lo dejó al pensar que no tendría ningún futuro a su lado y que no tenía el suficiente dinero para darle la vida que quería.

Kemal ha comenzado a trabajar como chófer para la mansión Argun. Se ha aliado con Ender para intentar destruir el matrimonio de Halit y Yildiz desde dentro, aunque nadie sabe realmente las verdaderas intenciones del joven en su llegada a la capital.

Sarp Can Köroğlu es el actor de 33 años que interpreta a Kemal en 'Pecado Original'. Desde muy pequeño tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la interpretación y desde 2010 ha participado en numerosas series de televisión.