Zeynep se queda sin palabras al enterarse de la marcha de Alihan: “Si tú no estás en mi vida, no tengo motivos para seguir aquí”

El buen rollo entre Alihan y Zeynep ha llegado por fin. Desde que el joven le dijo que podían ser amigos, ambos han llegado a una situación de entendimiento, además… ¡Zeynep se va a casar con Dündar!

La joven se casará pronto y en breves repartirá las invitaciones, y una será para Alihan. No obstante, el empresario le ha comunicado sus intenciones: no tiene pensado ir a su boda. Y no es por dolor, si no por ausentarse. ¡Alihan se va a mudar a Estados Unidos! Al oírlo, Zeynep se ha quedado de piedra… ¿Cómo puede ser?

Él le ha explicado que quiere irse una temporada fuera, ya que, si no está con Zeynep, no hay nada que le retenga en Estambul. “Quiero una vida en la que pueda hacer lo que me apetezca”, ha alegado el joven.

Zeynep no sabía qué decir… ¡Alihan se va! ¿Es por su culpa? La joven le ha felicitado por su decisión, pero en el fondo de su corazón, le dolía mucho todo lo sucedido. ¿Será capaz de dejar marcharse a Alihan? ¿Va a seguir adelante con la boda? ¿Le pedirá que no se marche?