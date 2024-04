Sahika empuja a la novia de Ömer y se da un golpe en la cabeza en medio de la discusión

La novia de Ömer hace una entrada impactante en la empresa, protagonizando una escena de celos al pedirle explicaciones a Sahika sobre su relación con el protegido de Hasan Ali.

Ante la situación tan tensa, Sahika reacciona con un empujón para que la deje en paz, provocando que la joven se golpee la cabeza y entrando en pánico ante la posibilidad de haberle hecho algo grave.

Por suerte, el incidente no pasa a mayores y la atención, mientras van camino a casa, se desvía a una llamada de Merve. Mientras Sahika trata de calmar la situación y dejar claro que no tiene nada con Ömer, no puede evitar sentir una pizca de celos ante la insistencia de la otra mujer. ¿Descubrirá que es Cansu quien se hace pasar por Merve?