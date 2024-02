¡Máxima tensión! Yildiz se cuela en la mansión y se enfrenta a Ender: “¿Cómo has podido hacerme esto?”

Yildiz todavía no puede creerse que Ender se la haya jugado de esta manera. Ella la consideraba su amiga y le tenía mucho cariño, por eso no entiende que se haya aliado con Halit para dejarla en la calle y arrebatarle a su hijo.

Descubrir que Ender le entregó unas fotos suyas con Kerim a Halit ha desatado la ira de Yildiz y ha querido presentarse en la mansión Argun para pedirle explicaciones. Como la casa estaba llena de seguridad, la joven Yilmaz ha conseguido convencer a un hombre para que la acerque en su barco y poder colarse por la terraza.

En cuando Yildiz ve a Ender, se lanza a por ella: “¡Traidora! Confiaba en ti, ¿por qué me has hecho esto?”. La hermana de Caner le dice que el motivo está claro y la acusa de haber conspirado a sus espaldas con Şahika y de haber intentado juntar a Kaya con otra mujer.

“Lo vi todo con mis propios ojos. ¿Creías que no me vengaría después de tu traición?”, le pregunta Ender. Yildiz sigue sin entender las palabras de su examiga y, al ver que no quiere ayudarla a recuperar a su hijo, se enzarzan en una pelea.

En cuanto Halit y Zehra escuchan los gritos, se acercan a separarlas. La policía aparece en la mansión y se lleva a Yildiz, muy alterada, de allí. ¿Perjudicará esta visita a la joven Yilmaz para reclamar la custodia de su hijo?