Llueven los reproches entre Ender y Kaya… ¿sigue habiendo algo entre ellos?

Una amiga de Ender le propuso un trato que le daría mucho prestigio a su carrera: Le encargaría el evento de lanzamiento si le organizaba una cena con Kaya. Aunque ha dudado mucho si aceptar, la hermana de Caner ha acabado diciendo que sí.

Cuando Ender llega al restaurante, en la mesa todavía está solo Kaya, quién aprovecha para piropearla diciéndole lo guapa que está. Ella también le dice que está tan atractivo como siempre y que por eso vuelve a todas locas. ¡Menudo juego se traen los dos!

Kaya le comenta a Ender lo mucho que ha cambiado y ella se justifica diciendo que la vida la ha transformado. “Tú me dejaste sola. Escuchaste a tu familia, que no me quería, y tomaste una decisión”, le recuerda ella.

El directivo no está de acuerdo con su versión de la historia… ¡Él había ido a estudiar y pretendía retomar su relación con ella después! Ender le confiesa que seguía enamorada de él cuando volvió, pero entendió que no debía estarlo y decidió iniciar una relación con Halit.

Kaya está convencido de que ella nunca estuvo enamorada del empresario y le pregunta indirectamente si él es el único hombre al que ha querido realmente… ¡Pero ella no se atreve a darle una respuesta! ¿Será posible que resurjan los sentimientos entre ellos?