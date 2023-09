Leyla consigue salir del apuro y vuelve a mentir a Kaya, ¿cuándo le contará la verdad?

Después de que Leylale regalase una vela para que así pudiese recordarle a su madre, Kaya ha querido devolverle el detalle a su empleada y la ha sorprendido con un viaje exprés a Izmir para ver a su abuela.

Al descubrir la sorpresa, la joven se ha puesto muy nerviosa y le ha pedido al abogado que pare en una gasolinera. ¡No tiene ninguna abuela allí y va a descubrir su mentira! Tras hablar con su amiga por teléfono, a la joven se le ha ocurrido una solución para salir del apuro y ha vuelvo al coche de Kaya.

“He llamado a mi abuela y ha contestado mi prima. Dice que se han ido y que no hay nadie en casa”, se ha inventado la joven. Leyla ha puesto como excusa que su abuela es mayor y que no quería asustarla y Kaya no ha puesto en duda su historia en ningún momento.

“Qué lástima. Eso no se ne había ocurrido”, se lamenta el abogado. Para que no sospeche y para agradecerle el bonito detalle que ha tenido con ella, Leyla le dice que la próxima vez que vayan le avisarán con tiempo. ¿Cuándo se dará cuenta Kaya de que su empleada le está mintiendo?