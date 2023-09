Kaya, sorprendido por lo que Leyla ha hecho por Yildiz

Kaya y Leyla están deseando conocer al pequeño Halit Can; incluso le llevan un regalo, algo que a Yildiz le hace mucha ilusión. La joven Yilmaz no puede estar más agradecida, no solo por el detalle, sino porque Leyla se preocupó por ella y le dio la clave de lo que podía estar pasando.

Al volver a casa, Kaya se muestra sorprendido por todo lo que ha hecho su nueva empleada por Yildiz... ¡él afirma que no todo el mundo en su lugar hubiese actuado así!

“Yo sé lo que es estar desesperada” espeta Leyla y explica que esa es la razón por la que intentó ayudar a la madre de Halit Can. Kaya se queda perplejo ante esa respuesta y le pregunta: “¿Qué te pasó a ti?”.

En ese momento, la joven Çelebi no puede contener las lágrimas y afirma que prefiere no hablar de ello. Sin embargo, Kaya se ofrece a escucharla si en algún momento se ve con fuerzas para recordar su historia... ¿Qué le pudo pasar? ¿Quién es en realidad?