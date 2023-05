Kemal y Zehra se reconcilian y siguen con sus planes de boda, para desgracia de Ender

Cuando Ender se enteró de que Kemal y Zehra se iban a casar, entró en pánico. Sabía que eso suponía que el empresario apoyaría a Halit en su guerra con Alihan y eso los dejaría en una situación crítica. Por eso, puso en marcha un plan para separarlos.

Ender invitó a Zehra a un evento y le animó a que bebiera. Su intención era que la prensa la pillase borracha y acompañada de un modelo al que ella misma pagó, saliendo de la fiesta. ¡Y lo consiguió! Al día siguiente, todo el mundo habla de eso y Zehra ha decidido presentarse en casa de Kemal para explicarle lo que ha pasado.

“Ender me llamó y me insistió en que bebiera y como volvemos a ser amigas no podía negarme”, le cuenta Zehra a Kemal. El empresario no entiende que se haya dejado influenciar tan fácilmente, pero enseguida se da cuenta de que todo era un plan de Ender para dejarla quedar mal.

Zehra se disculpa con él y le pide que lo vuelvan a intentar, ya que cree que últimamente todos se han entrometido en su relación. “Si el mundo entero intenta separarnos, vamos a probarles que se equivocan”, le responde el empresario. ¡La pareja decide a darse una nueva oportunidad! Y para celebrarlo… ¡Llaman a Ender!

La cara de la hermana de Caner al verlos juntos es un poema. ¡No puede creerse que se hayan reconciliado! “Gracias a usted y a sus consejos, ahora estamos mejor que antes”, le dice Kemal para picarla. ¿Intentará Ender volver a separarlos? ¿Se casará la pareja finalmente?