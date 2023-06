Kemal intenta convencer a Zehra de que le han tendido una trampa: “Soy inocente”

Zehra se quedó completamente destrozada al descubrir a su marido con otra en la habitación de un hotel. Esta era la segunda vez que pasaba por una humillación así. ¡Recordemos que Sinan la dejó porque quería fugarse con Ender!

Aunque en esta ocasión, su marido ha sido víctima de una trampa, la intención de Kemal era pasar la noche con Yildiz. ¡Así que parte de culpa tiene! Pero lo que el empresario quiere hacerle ver a su mujer es que todo ha sido un malentendido.

“Confiaba en ti”, le recrimina Zehra entre lágrimas al encontrarse con él. Kemal sigue tratando de convencerla de que todo ha formado parte de un plan de Yildiz, pero la joven no consigue entender por qué Yildiz sería capaz de hacer algo así.

“Soy inocente. Me han calumniado y engañado. He sido víctima de un plan perfecto”, insiste Kemal. Aunque Zehra está deseando creerle, sabe que la historia de su marido tiene lagunas. ¡Además no sería capaz de mirar a su padre a la cara si llegase a perdonarlo!

Kemal ha tomado la decisión de irse de Estambul y le pide a Zehra que se vaya con él para iniciar una vida juntos lejos de ahí. ¡Pero ella tiene que pensárselo! ¿Conseguirá perdonarlo y aceptará su oferta? ¿O cederá a los deseos de su padre?