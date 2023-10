Kaya rompe con Leyla: “Me voy a casar con Ender”

Parecía que Leyla y Kaya podrían ser felices el uno con el otro después de la entrada en prisión de Himli; sin embargo, el deseo de Yiğit de que sus padres se casen ha alejado a la nueva pareja. El abogado, que piensa hacer cualquier cosa por ver a su hijo feliz, ha decidido aceptar la propuesta del joven.

El exnovio de Ender ha querido informar a Leyla cuanto antes de la decisión que ha tomado. Por ello, se ha acercado hasta el barrio en el que ella vive con Emir y le ha dicho: “Me gustaría hablarte de algo”. Y, aunque las palabras del hombre son neutrales, ella sabe que no le va a dar una buena noticia.

Kaya ha rechazado ir a casa de su amada y ha preferido darle la noticia en mitad de la calle. “Me voy a casar con Ender”, espeta el abogado de la nada y Leyla no puede ocultar su sorpresa. El abogado le explica entonces que será un matrimonio de conveniencia; pero, aun así, él no quiere que ella tenga que soportar esa situación.

Después, sin dejar que Leyla de su opinión, Kaya afirma que deberían ir a trabajar. La joven, que está destrozada tras recibir la noticia, le pregunta que si puede empezar más tarde ese día y él no puede negarse. ¿Será Leyla capaz de perdonarle algún día?