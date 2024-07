Gamze deja a Caner sin palabras… ¡y le pide matrimonio indirectamente!

Desde que Ender le ha dicho que ya no pondrá trabas en su relación con su hermano, Gamze está pletórica. De hecho, ni siquiera le ha importado descubrir que Handan la ha utilizado y que no podrá ir a Brasil como tenía en mente.

Aunque Gamze le había dejado claro tanto a Caner como a Ender que no quería casarse, de un momento a otro, sorprende a su chico con un detalle que lo deja de piedra. “Sé que quieres casarte conmigo y que te he dicho que no, por eso he preparado unas muestras de invitaciones y dulces de boda”, comienza explicándole ella.

Cada sobre tiene una fecha en su interior y Gamze aceptará casarse el día que salga por sorteo. Caner apenas es capaz de reaccionar ante la sorpresa de su novia. ¡Lo último que se esperaba era algo así! De hecho, parece que la que más ilusión tiene por casarse es Gamze y no él. ¿Acabarán dando un paso más en su relación?