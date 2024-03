Ender comparte con Yildiz sus sospechas sobre Sitki: “No creo que esto sea una casualidad”

Después de sospechar que Sitki era la persona que la había estado siguiendo estos días, Ender se lo encontró de frente en casa de Zehra. Él le explicó que había comenzado a trabajar ahí para hacer recados y le aseguró que no volvería a intentar chantajearla.

A pesar de que Sitki le dejó claro que había captado su mensaje, Ender no se ha quedado tranquila y ha citado a Yildiz para compartir con ella sus sospechas. Lo que la hermana de Caner no se imaginaba era que su amiga ya sabía que Sitki había comenzado a trabajar para Zehra porque se lo había contado Aysel.

“Cuando me encontré con Sitki, me dijo que le estaba ayudando en la casa, pero se puso muy pálido cuando me vio”, le explica Ender. Yildiz intenta restarle importancia al asunto y le recuerda que Sitki no es una mala persona.

“No creo que lo de Sitki sea una casualidad. Intenta hacer hablar a Aysel”, le pide Ender a Yildiz. ¿Descubrirán qué es lo que está tramando el antiguo chófer de Halit? ¿A quién estará obedeciendo Sitki?