Ender y Çağatay se desafían en un enfrentamiento sin precedentes: "Lo pagarás muy caro"

Yıldız ha invitado a Ender a cenar en su mansión con la intención de organizar una fiesta para que conozca a Doğan, el padre de Kumru.

Mientras Yıldız ha ido a buscar su teléfono para llamar a su vecina, Çağatay y Ender han tenido una conversación crucial.

Sin dar rodeos, Ender ha advertido a Çağatay. "Ni se te ocurra meterte conmigo o lo lamentarás", le ha dicho mirándolo a los ojos.

Por su parte, Ender le ha recordado a su socio que Yıldız se disgustaría mucho si descubriera su engaño, convencida de su infidelidad con Feyza.

Lo que la hermana de Caner no sabe es que Feyza no es la amante de Çağatay, sino Kumru. "Has intentado jugármela, pero ten cuidado", le ha advertido.

Çağatay, lejos de quedarse callado y orgulloso de haber frustrado sus planes, le ha exigido que no se meta en sus asuntos o lo pagará muy caro.