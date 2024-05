“No deberías meterte conmigo”: Ender amenaza a Çağatay antes de firmar una aparente tregua

La tensión entre Ender y Çağatay no ha dejado de crecer en las últimas semanas. Al ver que la hermana de Caner no dejaba de meterse en su vida privada, el empresario le tendió una trampa y le hizo perder el tiempo siguiendo unas pistas falsas. ¡Le hizo creer que Hasan Ali seguía con vida!

A la mañana siguiente, y tras descubrir que su socio ha estado riéndose de ella, Ender se ha presentado en su despacho para plantarle cara. “Sólo intenté decirte algo en tu idioma”, se justifica Çağatay sin dejar de burlarse de su socia.

El cabreo de Ender va en aumento a medida que el marido de Yildiz continúa hablando. “Los que han intentado meterse conmigo, antes o después, siempre han salido perdiendo”, le deja caer la hermana de Caner.

Ender se levanta de la silla y le planta cara a su socio recalcando que no debería volver a meterse con ella. “Tú nos dejas en paz a mi familia y a mí y yo no me meto contigo”, le propone Çağatay para poner fin a su guerra.

“Voy a cerrar el tema en honor al señor Doğan, después de todo, hoy es un día importante para nosotros”, concluye Ender pensando en el bien de la empresa. ¿Será este el fin de la guerra entre los dos socios?