Çağatay, decidido a divorciarse de Yildiz: "Este matrimonio se acabó"

Çağatay no puede creer que, una vez más, Yildiz ha vuelto a ver a Ender y Sahika después del vergonzoso episodio en la fiesta de aniversario de la empresa de Hasan Ali, donde las mujeres la dejaron en ridículo frente a todos.

Aunque Yildiz ha intentado explicar que Nurgül la amenazó y se vio obligada a hacerlo, ella nunca pensó que la exconvicta fuese capaz de robar a su otra amiga, pero sus explicaciones no han sido suficientes para Çağatay.

Agobiado por los constantes problemas en la mansión, Çağatay ha tomado una decisión drástica que ha dejado a Yildiz completamente rota de dolor: quiere el divorcio.

Lamentando que las cosas no funcionan en su matrimonio, Çağatay siente que ya no hay vuelta atrás: "Esto se acabó, ya no puedo más. Esperaremos unos meses y todo terminará".

Después de marcharse de la habitación, Yildiz se ha quedado desconsolada, enfrentándose a la realidad de haber perdido al hombre que considera el amor de su vida por culpa de Ender y Sahika.