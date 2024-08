Yildiz desenmascara a Julia en el próximo capítulo de Pecado Original

Yildiz no se deja engañar y le deja claro a Julia que no puede jugar con ella. En un nuevo encuentro, le hace saber que está al tanto de su verdadera relación con Doğan. Esto deja a la mujer completamente desconcertada, ya que no esperaba que su secreto fuera descubierto.

Yildiz se enfrenta a Julia con la verdad y le da un ultimátum: Doğan debe elegir entre continuar su relación secreta con ella o eliminarla de su vida.

Con la hija de Asuman tomando una posición firme y Julia cara a cara con la realidad, el próximo capítulo promete ser una montaña rusa de emociones para nuestros protagonistas.