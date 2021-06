Fazilet ha tomado una decisión tras haber ido al joyero al que Bahar y Bersan vendieron sus pendientes y su anillo. Convencida de que Ceyda le robó, tiene una noticia buena y otra mala para ella.

La buena es que se va a hacer cargo de la educación especial que necesita Arda. De hecho, el niño tiene ya una cita en la fundación y ella correrá con todos los gastos. La mala noticia es… ¡que está despedida!

Fazilet no le explica el motivo pero sí deja claro que no quiere que vuelva a ver a Raif. Sabe que entre los dos está surgiendo la chispa del amor y no quiere permitir que su hijo avance en esa relación con quien cree que es una ladrona.

De hecho, sobre la mesa pone un chantaje. Ceyda tiene que hacer creer a Raif que es ella la que deja el trabajo. Y, si se le ocurre decirle la verdad, no pagará la educación de Arda.