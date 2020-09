Bahar se desnuda ante su madre: “Quiero que no olvides cómo has abandonado a tu propia hija”

La mentira de Sirin da el resultado que esperaba: Hatice se ha decidido por una de sus dos hijas. Y ha elegido echar a Bahar de su casa, a pesar de su debilidad y de sus dificultades.

Bahar, decepcionada con su madre, reacciona de una forma inesperada: se desnuda ante ella para que contemple los estragos que la enfermedad está haciendo en su cuerpo. “Quiero que me recuerdes así, que no olvides en toda tu vida cómo has abandonado a tu propia hija”.