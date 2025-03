Un matrimonio roto y cientos de infidelidades salen a la luz: así han sido los primeros capítulos de La mujer del asesino

La mujer del asesino ha causado furor entre los espectadores. La nueva serie de Antena 3 cuenta la historia de Beth y Tom, el matrimonio perfecto antes de que él fuese acusado de asesinato en su cuarenta cumpleaños.

Beth estaba dispuesta a demostrar la inocencia de su marido, pero la confianza en él se ha ido desvaneciendo por momentos. Las dudas llegaron cuando descubrió una demanda de la joven por despido improcedente. La mujer pensaba que su marido apenas la conocía... ¿por qué enviaría esa carta?

Sin embargo, la mujer seguía apostando todo por él, e incluso mintió afirmando que la noche del asesinato él estuvo con ella, y que, además, conocía la existencia de la carta. Pero todo su mundo se derrumbó al descubrir vídeos íntimos de Tom con Katy Asquith, la joven asesinada... ¡siéndole infiel!

La mujer le ha plantado cara a Tom, exigiéndole respuestas, pero este ha asegurado que es inocente. Sin quedarse tranquila, Beth ha decidido seguir investigando, y mientras veía las noticias de los periódicos, ha caído en un pequeño detalle que podría ser clave: en una de las fotos de la joven fallecida, se veían los mismos pendientes que llevaba su compañera de trabajo, un regalo de su pareja Ollie.

El hombre ha reconocido que conocía a la joven, pero que solamente vendió drogas para ella. Al instante escapó, y Beth no dudó en ir tras él. Cuando le encontró, este le amenazó con un cuchillo. Su vida pendía de un hilo, y hasta que no llegó la policía no pudo librarse de sus manos.

Lamentablemente, durante el forcejeo, Ollie cayó al suelo y falleció al instante. Pero sus últimas palabras hicieron mella en Beth: "Lo vi la noche que murió Kate, a tu marido".

