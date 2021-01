Asu planta cara a Cemal: “Hazlo, venga, mátame”

Asu no quiere volver a saber nada de Cemal, Demir y “esta niña”. Reconoce que está intentando escapar de ellos pero le resulta imposible.

Cemal, por su parte, solo piensa en llevar a cabo su venganza contra Demir y así se lo hace saber a Asu: “le vas a quitar a la niña, eso le hará mucho daño”.

La tensión es cada vez mayor, y Asu no duda en plantar cara a Cemal: “¿Me vas a matar? No sería la primera vez que me amenazas con eso”.