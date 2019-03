MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 10: 'EL ANIMAL DURMIENTE'

Ha llegado el día tan espero para todos en Torrecillas, Nuño y María se casan junto a todos sus familiares, pero algo tuerce este bonito día. María acude al lugar vestida de uniforme y cancela la boda: "Si no me caso contigo es por no hacerte más daño después". Almudena aprovecha el momento para huir junto a Pascual.