MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 8: 'LA FRONTERA NO ESPERA'

Alfonso quiere que Almudena le de 500€ del dinero de Don Julio para sorprender a Aguirre con un detalle, aunque a su cuñada se lo esconde y no le admite el motivo verdadero. La mujer de Francisco, en un primer momento, quiere negarse e intentar convencer a Alfonso para que no abandone el negocio. Pero él tiene otra noticia más para ella: "No voy a seguir trabajando para ti, ni siquiera en el matadero".