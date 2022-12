“Volviste a por mí”

Culebra confiesa a Sandra que el verdadero nombre de Ángel es Víctor, su hermano pequeño al por el que volvió y su padre le aseguró que había muerto. Culebra no puede perdonarse todo el daño que se han hecho y le pide a Víctor que acabe con su vida de una vez por todas.

Pero Víctor no puede, la misión para la que llegó a Valle Perdido no es capaz de finalizarla, cree en la palabra de Culebra y sabe que en el fondo volvió a por él. Ambos hermanos se perdonan y se funden en un fuerte abrazo, pero no hay tiempo para disculpas, hay que luchar contra Padre.

Culebra y el falso Ángel se unen con Chispitas en una batalla contra el chico que se triplica y todo el séquito de Padre. La pelea se convierte en una lucha de poderes, hasta que los chicos de Padre se retiran.

Pero cuando Chispitas, Culebra y el “enano” regresan a Valle Perdido, Judith lanza su canica apuntando al corazón de Culebra. El falso Ángel le tira al suelo y salva la vida a su hermano, pero no es capaz de esquivar esa canica que le deja malherido.

El hermano pequeño de Culebra cae dando la vida por su hermano, ¿Era realmente un villano o un héroe? ¿Cómo se quedará Culebra tras la muerte de su hermano?