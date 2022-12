Mario la rescata y descubre las intenciones de Nuria, pero la profesora de los pequeños le intenta convencer de que ella no es mala, simplemente se sentía amenazada por ellos desde el mismo momento en el que desaparece Silvestre.

"Mario cae al suelo con los ojos en blanco al tocar a la niña"

Jimena y Mario no la creen y se van a casa de Nuria, dondepiensan que se encuentra secuestrada Blanca. Consiguen abrir la puerta y encuentran a una niña asustada sobre la cama. La misma niña que ya habíamosvisto el día en el que Mario y Nuria se besan por vez primera, una niña quesegún don Andrés no para de llorar y echa de menos a su madre.

Mario siente lástima por la pequeña y se acerca atranquilizarla, la niña no para de gritar ¡No me toques! ¡No me toques!, pero Mario ignora las súplicas de la pequeña. El padre de los Castillo la toca yempieza a hincharse, sus ojos cambian de color y acaba desplomado en el sueloante la atónita mirada de Jimena.

La pequeña se disculpa diciendo que le pidió que no la tocara, pero: ¿Quién es esa niña? ¿Tiene alguna relación con el cadaver? ¿Qué le ha hecho a Mario? ¿Cuál es su poder?