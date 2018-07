Sigue aquí la premiere de Los Protegidos

EN DIRECTO LA PREMIERE DE LA TERCERA TEMPORADA

Los Protegidos llegan a los Cines Capitol de la Gran Vía de Madrid. Si no has ganado el concurso de Los Protegidos y quieres disfrutar tú también de esta premiere estelar, no te preocupes, en antena3.com podrás seguir en directo la alfombra roja y muchas sorpresas más en exclusiva. ¡No te lo pierdas!