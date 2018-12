Poli duro, poli blando

Mariano reprocha a Lucas que no sepa cómo tratar a su hermana ni que sea capaz de mostrar sus sentimientos, pero Lucas se pone a la defensiva, aunque en el fondo le molesta que su amigo se lleve mejor con Carlota que él. Ante la actitud tensa de Lucas por su preocupación a que les puedan descubrir, Mariano le sugiere que sea él quien vaya en busca de los que le persiguen por el dinero.

Rita no está dispuesta a perdonar a Povedilla después de que éste permitiese que su hermano le suplantara en la boda y no quiere saber nada de él ni que forme parte de su vida y de la de su hija. Está dispuesta a pedir el traslado de comisaría. Povedilla, hundido y sin ganas de vivir, se queda tirado en su casa sin ser capaz de levantarse del suelo.

Don Lorenzo, que sigue instalado en casa de Lola y Paco, no ve con buenos ojos que ellos mantengan relaciones mientras el está allí, y le molesta que no se corten a la hora de hacer ruidos estando él y Sara presentes. Lola recrimina a su padre su machismo y a Paco que no salga en su defensa.