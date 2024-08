La encerrona de la abuela de Yago a Juan Pedro y a su nieto: quiere que padre e hijo hagan las paces

La abuela de Yago lo llama diciéndole que se ha caído y que necesita su ayuda urgentemente, pero es mentira. El joven descubre que su abuela le ha hecho una encerrona para que hable a solar y en serio con su padre.

“Podrías empezar por explicarme qué era eso urgentísimo que me tenías que contar”, comienza preguntándole Juan Pedro a su hijo. Como no puede decirle que le mintió para poder estafar a la nueva directora del banco, le dice que creía haber encontrado un nuevo modelo de negocio que finalmente no ha salido.

La tensa conversación entre ellos acaba destapando algunos de los motivos de la complicada relación que tienen actualmente. “Lo que no soporta es que Bianca se enamorara de mí”, espeta el padre de Yago.

El amigo de Cata no entiende que su padre saque ese tema ahora y lo acusa de desleal. Como la situación entre ellos no mejora, Yago coge sus cosas y se marcha de casa de su abuela. ¿Mejorará la relación entre padre e hijo en algún momento?