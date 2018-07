¿Cuáles son las intenciones de Teo?

Teresa hace mucho tiempo que no siente lo que una mujer debería sentir con los hombres. Exactamente desde la muerte de Santiago Fisterra. Ahora aparece en su vida Teo, un reputado abogado. Guapo y chulo. Pero está casado y con hijas. Teresa vuelve a sentir el amor: Teo le acaricia, le besa y le dice cosas bonitas.

En contra de la relación están Patty y Oleg. A este último no le gusta que Teo acompañe a Teresa a todas las reuniones y sepa todo lo que sabe sobre ella. Por otro lado, Patty, que fue la que le recomendó al abogado, parece que ahora no le hace ni pizca de gracia que esté con él. Le advierte que no se fíe de él porque sería capaz de vender a su madre por dinero.