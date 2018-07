Cadenas es un hombre de negocios. Directo, impaciente, siempre generoso porque está acostumbrado luego a cobrar los favores. Con una sonrisa, eso sí, porque… ¿Qué necesidad hay de hacerlo por las malas?

Para Cadenas esa es la única manera de hacer negocios y no ve que tenga nada malo. Cadenas no concibe un no por respuesta y eso le enfrentará desde el inicio con Luis: el nuevo embajador.