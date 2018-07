"Cada uno mordiendo su trocito porque saben que hay para todos"

CARLOS BARDEM, PACO CADENAS EN 'LA EMBAJADA'

Carlos Bardem se mete en la piel de Paco Cadenas, un hombre de negocios directo, impaciente y ambicioso, que siempre se cobra los favores. Cadenas no concibe un no por respuesta, y eso le enfrentará con Luis, el nuevo embajador de España en Tailandia. No te pierdas muy pronto el estreno de 'La Embajada' en Antena 3.