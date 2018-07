Adelántate al primer capítulo de la segunda temporada de 'La Cúpula' con las mejores imágenes

Como no podía ser de mejor manera, te adelantamos una galería de imágenes sobre el primer capítulo de la segunda temporada de 'La Cúpula', además de la sinopsis del primer capítulo para que vayas guardando sitio el martes por la noche.

Sinopsis

El capítulo de estreno del martes, Ruedan cabezas, contará con la participación estelar del novelista y coguionista Stephen King, que realiza un cameo. Además, el destino de Barbie estará en las manos de Big Jim y a la cúpula no le gustará. En consecuencia, se magnetizará y generará nuevas catástrofes para los habitantes de Chester’s Mills.

Mientras tanto, Julia encontrará a un nuevo personaje que le ayudará a proteger a una extraña muchacha que podría revelarle numerosas informaciones sobre el origen de la cúpula y sobre la razón de su existencia.

