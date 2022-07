¡La madre de Aras está viva!: ¿Dónde ha estado todo este tiempo?

Desde que Aras supo que fue Haluk la persona que salvó del incendio, en el que falleció su familia, comienza a investigar para descubrir lo que pasó realmente.

Kadir está investigando a fondo y le cuenta a su amigo que puede que esa persona… ¡sea su madre!

Aras se queda muy sorprendido con este giro de los acontecimientos y se niega a pensar que ella pueda estar viva porque cree que, de ser así, hubiera intentado ponerse en contacto con él durante estos años.

Lo que está claro es que Haluk está metido y hasta el fondo en este asunto. El padre de Derin se encuentra con una mujer a la que le dice que debería mudarse a otra ciudad y a otra casa. ¿Por qué quiere que se aleje de Tekirdağ?

Haluk sigue insistiendo diciéndole que alguien está investigando sobre lo que pasó aquel día y entonces descubrimos que esa mujer es… ¡La madre de Aras!

La mujer finalmente acepta trasladarse de casa al no tener ya nada que perder: “Hasta que me reúna con Aras y mi marido, no importa donde viva”.