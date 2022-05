¡Leyla y Aras, cara a cara!: Así ha sido su reencuentro

Desde que Leyla ha encontrado a Aras está haciendo todo lo posible por ponerse en contacto con él. Quiere volver a ver a su marido y no puede esperar más.

Aras, por su parte, no quiere volver a ver a su mujer. Cada vez tiene más claro que sigue enamorado de Asya y que quiere divorciarse de Leyla.

Finalmente, Aras accede a ver a Leyla y se produce el esperado reencuentro entre ellos.

“Te he echado mucho de menos”, le dice Leyla, pero Aras una vez más vuelve a mentir y hace cómo que no se acuerda de ella.

“¿No me recuerdas?”, insiste ella, pero Aras sigue manteniendo su mentira: “Kadir me dijo que eras mi esposa y que querías verme y por eso, he venido”.

Aras le pregunta que cómo era su relación con ella, pero Leyla evita contarle que antes del accidente estaban a punto de divorciarse y solo le dice que habían discutido.

Aras le dice que no puede acordarse, pero que hay algo que sí tiene claro: “Ahora ya no tengo ningún sentimiento por ti”.

¿Hasta cuándo podrá seguir ocultando que ya puede recordar?