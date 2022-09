Las duras palabras de Selçuk a Ceren: “Aunque no estuviera con Nil, jamás me habría casado contigo”

Selçuk no quiere más malentendidos con Nil y menos desde que se han reconciliado.

Ceren fue a visitar a Nil diciéndole una serie de comentarios que a la mujer de Selçuk no le sentaron demasiado bien.

Sin pensárselo dos veces, Selçuk se presenta en el trabajo de Ceren para pedirle explicaciones por lo ocurrido y decirle que no vuelva a molestar a Nil nunca más.

El joven le pide, además, a la que un día fue su novia, que deje de hacer caso a Derin ya que la situación ya es demasiado difícil para todos.

Ceren intenta justificarse diciendo que no tiene malas intenciones, pero se queda petrificada al escuchar a Selçuk: “Aunque no estuviera con Nil, jamás me habría casado contigo”.

Selçuk se va de allí dando un portazo y entonces Ceren empieza a encontrarse mal y se cae al suelo. ¿Estará bien su bebé?

El joven después va directo hacia Derin y le dice que ni se le ocurra volver a animar a Ceren a que destruya su matrimonio con Nil.