Derin, fuera de sí, tras ver a Asya en el entierro de su padre: "Tú lo mataste"

Aras y Asya estuvieron en el despacho de Haluk justo en el momento en el que le dio el infarto. Aras fue la última persona que lo vio con vida, pero Asya estaba con él justo en ese momento. Cuando ambos se han enterado de la noticia, han discutido sobre si deberían ir o no al entierro. Aras finalmente ha decidido no ir, pero Asya cree que tiene que hacerlo sobre todo por respeto.

Cuando Derin estaba junto a la tumba de su padre, ha visto que Asya ha ido al cementerio. Se ha quedado mirándola fijamente, sin creerse lo que veía, y Volkan, Selçuk y todos los presentes rápidamente se han dado cuenta de lo que estaba a punto de pasar.

“¿Así que lo mataste tú?”, le ha preguntado Derin a Asya, acercándose a ella. La joven le ha gritado, fuera de sí, y Volkan ha intentado calmarla sin éxito. Ali, que había acompañado a su madre, ha visto lo que estaba sucediendo y ha querido ayudarla.

Mientras tanto Derin seguía gritándole a Asya, que le pedía que se calmase. “¡Lárgate de aquí!”, no paraba de decirle. La joven le ha recriminado a la doctora que ella y Aras estuviesen allí cuando le dio el infarto a Haluk y no hiciesen nada por ayudarle. Asya intenta explicarle que ella nunca llegó a ver a su padre, pero Derin no la cree.

Finalmente, Asya ha decidido irse del cementerio. ¿Podrá demostrar que ella no tuvo nada que ver?