Derin continúa adelante con su malvado plan: ¡Sigue fingiendo que no puede caminar!

Derin no se cansa de mentir y parece que no ha aprendido la lección después de que se descubriera que no estaba embarazada.

Tras el grave accidente en el que casi a Asya y a ella casi pierden la vida, caíamos que la joven se había quedado inválida, pero parece que es otra más de sus muchas mentiras.

Derin puede andar, pero a todos, incluso a su familia, les hace creer que no puede mover las piernas y que hará todo lo posible por librarse de la silla de ruedas y volver a caminar algún día.

Derin es consciente de que Volkan sigue con ella por pena y por eso con tal de retenlo a su lado, está dispuesta a seguir fingiendo cueste lo que cueste.

¿Has cuándo podrá mantener Derin esta cruel mentira?