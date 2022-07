¡Asya decide irse a vivir con Aras a Londres, pero Ali se queda en Tekirdağ con Volkan!

Después de todos los acontecimientos que han ocurrido en Tekirdağ, como la muerte de Haluk o lo ocurrido entre la madre de Aras y Asya, Aras le ha propuesto a su futura esposa irse lejos de la ciudad. El plan de Aras incluye también a Ali, pero Asya no lo ve tan sencillo. No quiere separar a su hijo de Volkan, a fin de cuentas es su padre.

Aras, sin embargo, ha conseguido convencerla de que es lo mejor para todos y que Ali, aunque le costará acostumbrarse, al final les agradecerá el haberse mudado. Después de haber accedido a la propuesta de Aras, Asya ha decidido ir a hablar con Volkan sobre el asunto. El padre de Ali se ha quedado en shock con la noticia, y ha entendido que huyen del delito que todos creen que cometieron: no atender a Haluk cuando estaba muriendo por un infarto.

“No permitiré que mi hijo salga de este país con ese hombre”, le ha dicho Volkan. Pero esa decisión, le ha recordado Asya, no depende solo de él. Volkan ha sido tajante: impedirá que su hijo viaje con ellos a Inglaterra, aunque Ali quiera acompañarlos.

Para contarle la noticia al hijo, ambos han decidido reunirse y hacerlo juntos. A Ali no parece haberle sorprendido la noticia, pero tampoco ha dicho ni una palabra. Asya ha intentado convencerlo de que la mejor opción era irse con ellos porque será una buena oportunidad para su futuro. Volkan, por su parte, cree que está presionando demasiado al niño.

Ali parece haberle dado la razón a su madre. “Aquí no podemos ser felices”, ha dicho. Volkan se ha quedado sorprendido. Pero Ali tenía algo más que decir: él no quiere vivir con Aras ni impedir que Asya sea feliz. “Sé que eres realmente infeliz aquí”, le ha confesado Ali a su madre, que no puede creer las palabras de su hijo.

El hijo lo tiene claro: se queda en Tekirdağ con Volkan. Sabe que en Inglaterra no va a conseguir ser feliz. Asya no da crédito, ella no se quiere ir sin su hijo. “¿Estás seguro de lo que estás diciendo?”, le ha preguntado Volkan. Ali está totalmente seguro. Él es feliz como está y quiere que su madre consiga también serlo. ¿Se irá finalmente Asya lejos?