Este miércoles se estrena 'Hoy quiero confesar'

La nueva Tv-movie de Antena 3, 'Hoy quiero confesar', recoge la biografía de una famosa cantante de copla, Julia. Desde su infancia más temprana en su Sevilla natal, marcada por las necesidades que pasaba su familia cuando era pobre, hasta la época actual, cuando se ha convertido en la reina de la copla y ha acumulado una gran fortuna.

Es una historia de superación impulsada por una promesa que se hizo cuando era niña. Juró que los suyos no pasarían hambre y que no les faltaría de nada. La protagonista pasa por etapas difíciles y tristes, por amores y desamores, por momentos muy duros...pero siempre tiene un objetivo: cuidar de su familia para que todos estén bien. Lo cual, evidentemente, no siempre podrá cumplir.

El reparto está encabezado por Belén López, Luis Rallo y Daniel Albaladejo. Este miércoles a las 22:00 se estrenará la primera parte de 'Hoy quiero confesar'.