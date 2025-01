Martín ofrece ayuda a la familia de Rafa… ¡pero ellos la rechazan!

Martín ha intentado convencer a una compañera de profesión suya para que le otorgue protección a Rafa, pero sus esfuerzos no han dado resultado. El juez sabe que los Aguilar pueden ir a por él en cualquier momento y no quiere que el joven pague por algo que no ha hecho.

Para intentar ayudar a Rafa de alguna manera, Martín se ha presentado en su casa y Tere le ha abierto la puerta. Aunque al principio no quería dejarlo pasar por no saber quién es, al explicarle que es amigo de Juan, la madre del Gacela le ha dejado entrar.

Martín insiste en hablar con Rafa, pero Tere le dice que no está. El juez insiste en que su hijo se ha metido en graves problemas y él quiere ayudarlo. “Lo acusan de atropellar a un chico que murió y es el hijo de gente muy peligrosa. Por eso estoy aquí, hay que ponerlo a salvo”, le insiste el juez a Tere.

A pesar de activar todas las alarmas, Tere rechaza la ayuda de Romero y lo invita a marcharse de su casa. Cuando éste se va, descubrimos que Rafa sí que está en casa y su madre le advierte de que el lío en el que se ha metido es cada vez mayor.