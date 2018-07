Comienza la grabación de los nuevos capítulos de Hispania

En la nueva temporada...

Las batallas se han detenido durante estos meses debido al invierno, pero la llegada de la primavera y del calor traen consigo el deshielo de los caminos y los puertos, y la reactivación de la guerra entre hispanos y romanos.

Una guerra que Marco lleva meses aguardando… Pero un nuevo general aparece en el campamento de manera inesperada; Fabio, el hijo de Galba que llega a vengar la muerte de su padre y hacerse cargo de un campamento que Marco ya consideraba suyo..

Mientras, los hispanos, con Darío al mando, han aprovechado el invierno para convertir Caura en una verdadera fortaleza inaccesible para sus enemigos…

Nada se sabe de Viriato después de su marcha a Roma junto a Paulo en busca de Altea y la joven Nerea… Pero las noticias no tardarán en llegar aunque puede que no sean las que todos esperan.

Una nueva temporada de HISPANIA plagada de conflictos entre los dos pueblos, mentiras, engaños, regresos inesperados y la llegada de alguien que hace mucho tiempo que no pisaba Caura; Aldara, la hermana de Paulo a la que no ve desde que era un niño.

Las nuevas incorporaciones

Iván Sánchez es Fabio, el nuevo general

Fabio es el hijo del pretor Galba. Fruto de una relación anterior a Claudia, Fabio ha sido siempre la mayor debilidad del pretor. Pero a diferencia de su padre Fabio es un férreo defensor de la leyes romanas, un hombre honesto que sabe más de política que de armas... Un excelente estratega que nunca ha pisado el campo de batalla... hasta su llegada a Hispania.

Juana Acosta es Aldara, la hermana de Paulo

Aldara llega a Caura con la esperanza de encontrar a su hermano Paulo, toda la familia que le queda. Aldara tuvo que marcharse de casa cuando Paulo era muy pequeño... Desde entonces no volvieron a verse. Por eso, la reaparición de Aldara en la vida de Paulo es para el joven una bendición de los dioses. Paulo se irá sintiendo cada vez más unido a su hermana, en la que encuentra una consejera y una amiga fiel... Aldara no tarda en conquistar el corazón de los rebeldes. Pero detrás de su dulce fachada Aldara oculta un gran secreto... Una verdad que no puede salir a la luz.

Thais Blume es Gaia, la esclava leal

Hija de esclavos, Gaia ha servido a la familia de los Sulpicio desde el día en que nació. Debido a su eficiencia, Fabio la eligió como su esclava personal y concubina. Desde entonces han compartido muchas veces el lecho... Pero lo que para Fabio no es más que puro placer físico con una esclava para Gaia es mucho más... Está enamorada de su amo y aunque es consciente de que no puede ser recíproco quiere creer que Fabio siente algo por ella...

Sin embargo su llegada a Hispania la devuelve a la realidad. Todo cambiará entre ellos cuando Fabio ponga sus ojos en otra mujer.

Ana Rujas es Stena, el amor prohibido

Trabajadora y responsable es una joven de corazón noble que mantiene un idilio amoroso con Darío.Stena y Darío han estado encamándose durante meses y su amor ha ido creciendo cada vez más hasta el punto de no poder pasar el uno sin el otro. Y cuando por fin se deciden a hacer oficial su compromiso todo se tuerce...

La serie revelación de 2010

HISPANIA concluyó su primera temporada como la serie privada más vista del panorama televisivo al alcanzar una media de más de 4,3 millones (4.319.000) y el 22,8%. El último episodio de la temporada fue seguido por 3,3 millones de seguidores (17,8%) y se situó, como en todas sus emisiones, en los más alto del ranking diario y de audiencias.

La ficción cerró su primera temporada como líder absoluta en todas sus emisiones y en todos los targets menores de 65 años.

HISPANIA ha conseguido también una legión de seguidores fuera de la televisión, como demuestran los cerca de 64.000 fans que consigue la serie en Facebook y 170.000 usuarios que siguen el mundo paralelo de hispaniaeljuego.com.