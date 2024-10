En el último capítulo de Hermanos: Sultan vuelve más fuerte que nunca para chantajear de nuevo a Akif

Comenzamos con una cena romántica en la que el final no es como esperábamos. Fatma tenía un plan: unir a Şevval y a Akif en un restaurante para que se conocieran un poco más.

Todo se ha torcido cuando Yasmin, llamó a su madre para que la ayudara con un asunto muy importante. Finalmente, la que se presenta en el restaurante es Ayten. A la hora de pagar, Orhan estaba muy tranquilo porque su madre le había dicho que la cena le había tocado en un sorteo y que sería gratis.

Su sorpresa ha sido cuando el camarero le ha dicho que no era así. Fatma estaba segura de que, si iba Şevval, pagaría sin problema. Orhan se ha sentido muy avergonzado porque no tenía dinero suficiente y no ha podido invitar a Ayten ¡qué desastre!

Seguimos con una buena noticia… ¡Ayla está fuera de peligro! La madre de Berk se está recuperando en el hospital y lo está haciendo adecuadamente. Elif, después de todo lo que ha pasado, se ha dado cuenta de que Ayla es una de las personas más importantes en su vida.

Los hermanos han podido entrar a verla y ella les ha hecho una confesión: “Cariño, esto lo ha hecho el hombre que se supone que es tu padre”. Ayla por fin ha podido revelar quién fue su agresor y les ha advertido a sus hijos que tengan mucho cuidado. ¿Cuándo se enterarán de la verdad?

Akif, ¡siempre en medio de todos los problemas! Şevval ha llamado a su gran amigo para que la ayude a encubrir el asesinato de Gokhan. El empresario, se ha dirigido hacia el bosque sin saber lo que le esperaba.

Gokhan… ¡está muerto! Ambos tienen que deshacerse de su cadáver para que nadie averigüe lo que ha pasado. “Solo tú y yo sabemos que está muerto”, le ha dicho Şevval para asegurarse de que guarde silencio. ¿Les descubrirán?

¡Por fin ha sido pillada! Cansu ha vuelto a hacerlo. La joven ha amenazado a Akif con contar todo lo que sabe si no le compra unas zapatillas que necesita. Aybike lo ha escuchado todo y ha llamado a Orhan para delatarla.

Cansu ha quedado fatal delante de su padre, después de haber visto como se ha comportado su hija. Lo que no sabe Orhan, es que Akif le ha mentido en el motivo por el cual ella le estaba amenazando ¿Lo averiguará algún día?

Yasmin está destrozada después de lo ocurrido en el bosque. Su madre lo ha solucionado todo y la ha apoyado en todo momento. Pero eso no es suficiente para que la joven la perdone.

Yasmin, descubrió hace tiempo que Şevval fue la culpable de la muerte de su padre y todavía no ha podido olvidarlo. ¿Conseguirá hacerlo algún día?

Sultán vuelve con sed de venganza. La mujer intentó amenazar a Akif con confesar la verdad sobre la muerte de Suzan, pero él se la jugó y ella acabó en la cárcel. Ahora ha salido en libertad condicional y quiere el dinero que le pidió al empresario.

Si el no acepta su propuesta, desvelará el video en el que Süreyya atropella a Suzan y él la encubre ¿Cómo conseguirá Akif esa fortuna?

¿Cuándo descubrirá Berk que su padre está muerto? ¿Conseguirá Yasmin perdonar los errores del pasado de su madre? ¿Logrará Akif reunir la fortuna que le ha pedido Sultan? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Hermanos¡No te lo pierdas!