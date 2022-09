Onur Seyit Yaran nos desvela los secretos del rodaje de ‘Hermanos’

Onur Seyit Yaran ha pasado unos días por Barcelona para disfrutar de uno de sus países favoritos: España. Allí el actor se ha sincerado y ha hablado sobre los secretos que componen el rodaje de la serie que está triunfando los lunes y martes por la noche en Antena 3, 'Hermanos'.

El actor ha hablado sobre muchos temas como el secreto de la química entre Doruk y Asiye en la ficción, que tanto engancha a los fans españoles... ¡Y de todo el mundo!

Onur se ha sincerado y nos ha explicado cuáles fueron los momentos más complicados a la hora de grabar la serie. También ha contado anécdotas del rodaje y qué es lo que ha supuesto para él grabar 'Hermanos'.

Para él, lo más difícil de interpretar el personaje de Doruk, hijo de Akif y Nebahat, hermano de Melisa, son las escenas de llorar. Reconoce que es una persona sensible y por lo tanto, las escenas que requieren de lágrimas le afectan mucho en su faceta personal. Nos ha revelado que una vez, tuvo que estar llorando durante doce horas... ¡Se le hizo muy complicado! Asume que es alguien sensible y por ello, no lo pasa del todo bien en las escenas que tiene que llorar.

También nos ha hablado mucho de la relación con su hermana en la ficción, Melisa. Y ha confesado que: Melisa y Doruk tienen una relación excelente. Bajo su punto de vista, más que hermanos son como amigos, por ello pueden contarse todo y darse apoyo mutuo cuando tienen algún problema. ¿Lo harán ahora cuando Melisa y Kadir comiencen a quedar juntos?

La escena más difícil de grabar

El actor nos ha revelado que tuvieron que grabar una escena de un incendio. ¡Madre mía! Ha confesado que para él, por las circunstancias, fue una escena muy complicada de rodar ya que le costaba respirar e incluso... ¡Le llegó a faltar oxígeno! Ese ha sido el momento más duro para Onur.

La parte más divertida del rodaje

Por el contrario nos ha revelado que ha habido escenas muy divertidas en las que se lo ha pasado muy bien, y se ha reído mucho. Está claro que sus escenas preferidas son con su compañera de guion, Su Burcu Yazgı, Asiye en la ficción. El joven ha explicado que grabando los primeros capítulos, él y la actriz apenas se conocían así que hicieron un esfuerzo en entender más al otro y contar sus gustos y aficiones. Sin saberlo, posteriormente, una de sus primeras escenas fue en el momento en el que Asiye y Doruk se estaban conociendo y tenían que hablar sobre sus gustos. ¡Qué bonita coincidencia!

El actor habla muy feliz de los rodajes de la serie que triunfa ahora en nuestro país. ¡Estamos seguros de que volverá para contarnos aún más detalles! Nosotros mientras tanto no podemos despegarnos de la pantalla los lunes y martes a las 22:45 en Antena 3. ¡No te pierdas cómo sigue 'Hermanos'!

