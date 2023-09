Ömer y Kadir, como hermanos dentro y fuera de la ficción turca: “Somos muy amigos. Me encantaría volver a trabajar con él”

Ömer y Kadir se llevaban a las mil maravillas en Hermanos. Aunque también discutían y tenían sus diferencias, eran amigos además de hermanos. Kadir era el hermano mayor de los Eren que ejercía como un padre para ellos desde que sus progenitores fallecieron.

Era el pilar fundamental de una casa en la que Ömer, Asiye y Emel luchaban por sobrevivir cada día. Por eso, cuando Kadir falleció en un trágico accidente su mundo se les vino encima.

Ömer tuvo que asumir el papel de Kadir y tuvo aprender a sacar fuerzas, cundo ya no podía más, para hacer frente a una vida que no le ponía las cosas nada fáciles. Sin duda, un duro golpe al que el joven y sus hermanas han tenido que hacer frente.

No solo Ömer echa de menos a Kadir, también el actor que lo interpreta. Yiğit Koçak recordó con mucho cariño Halit Özgür y a Kadir durante su visita a España y en las instalaciones de Atresmedia.

El actor turco nos contó lo que más le gusta de nuestro país, algunos secretos de la serie o cómo es su relación con Lizge Cömert, Süsen en Hermanos, pero Yiğit Koçak no podía pasar la oportunidad para hablar de su gran amigo y hermano en la ficción Halit Özgür.

"Somos muy amigos"

El joven nos confesó que sigue muy triste porque Kadir se haya ido de la serie porque en la vida real son muy amigos: “Nuestra amistad no termina con Hermanos”, nos dejó claro contándonos que echa mucho de menos compartir rodaje con él.

Uno de los momentos más duros de interpretar, nos contó el actor, fue cuando Ömer no paraba de llorar tras descubrir que su hermano ha fallecido. “Cuando cortaron la escena, estaba tan emocionado, que yo como Yiğit no podía parar de llorar”, además también nos confesó que las palabras que en esa escena dice su personaje fueron escritas por él ya que no estaban previamente en el guion. ¡Qué bonito!

Su amistad es tan fuerte que al preguntarle con que actor o actriz de la serie le gustaría grabar más escenas nos dijo que con…¡Halit Özgür! A nosotros también nos encantaría.

Por último, también nos habló de sus escenas favoritas de Hermanos. El joven actor nos contó que recuerda con especial cariño la escena en la que Ömer se “reencuentra” con Kadir y habla como entre sueños con su hermano fallecido o cuando, en su funeral, se despidieron de él para siempre. También fue muy emotivo cuando Yiğit se despidió de él en la vida real con un precioso mensaje que compartió en sus redes sociales.

¡Ojalá muy pronto podamos volver a verlos juntos trabajando! De momento, nos tendremos que conformar con verlos en alguna quedada o celebración como en la boda de Cihan Şimşek. ¡Allí estaban los hermanos Eren al completo! Sin duda, esta imagen quedará para el recuerdo.