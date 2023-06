Las primas Eren tienen una fuerte discusión y Aybike acaba teniendo un accidente… ¿se recuperará?

La fiesta de fin de curso ha ayudado a Aybike a liberar tensiones contra sus primos. Ha decidido ir en el equipo de Tolga y, después de una intensa mañana de juegos, se han alzado con la victoria.

Pero eso no ha sido suficiente para hacer sonreír a la hija de Sengül. Después de que Asiye y Doruk hayan cantado delante de todos, Aybike ha decido abandonar la fiesta y su prima la ha seguido para tratar de hablar con ella.

“¿Hasta cuando vas a estar sin hablarme? ¿Eres feliz así?”, le pregunta Asiye a su prima. Aybike le asegura que está convencida de que todos están bien sin ella y de que no la echan de menos, pero la hermana de Ömer intenta hacerle ver que está equivocada.

“¿Alguna vez has hecho el esfuerzo de intentar entender lo que me molesta?”, le recrimina Aybike. Al ver que la discusión no va a acabar bien, Asiye decide irse… ¡Pero su prima la agarra del brazo y le pregunta qué problema tiene con ella!

Las dos comienzan un pequeño forcejeo que acaba con Aybike… ¡Estrellándose contra una de las vitrinas del pasillo! ¡Todos se acercan asustados al ver lo que ha pasado! ¿Se pondrá bien la hija de Sengül?